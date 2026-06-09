Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке

«Двести семь тысяч семей уже получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки. Это более триллиона рублей, физически вложенных в строительство, как правило, нового жилья. И, конечно, это, без преувеличения, важнейший драйвер роста и драйвер повышения качества жизни», — сказал Чекунков.