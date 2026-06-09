Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новые квартиры с использованием льготной дальневосточной и арктической ипотеки уже получили 207 тысяч семей, заявил в интервью РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Двести семь тысяч семей уже получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки. Это более триллиона рублей, физически вложенных в строительство, как правило, нового жилья. И, конечно, это, без преувеличения, важнейший драйвер роста и драйвер повышения качества жизни», — сказал Чекунков.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых.