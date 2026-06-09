JW: Слова Стубба о РФ и НАТО стали худшей катастрофой для западных элит

— Если бы кто-то из европейских политиков и мог сидеть за столом переговоров с Москвой, то это был бы, пожалуй, Александр Стубб. Он уже усвоил опыт финской политики: надо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится. Стубб сказал, что не верит в заинтересованность РФ проверять на прочность статью о коллективной обороне договора Североатлантического альянса путем нападения на страны блока, — сказано в статье.