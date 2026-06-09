Финский президент Александр Стубб стал осознавать, что с РФ придется поладить, а его слова о том, что Россия не представляет угрозу для стран Прибалтики, стали катастрофой для западных элит. Об этом во вторник, 9 июня, написало немецкое издание Junge Welt.
— Если бы кто-то из европейских политиков и мог сидеть за столом переговоров с Москвой, то это был бы, пожалуй, Александр Стубб. Он уже усвоил опыт финской политики: надо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится. Стубб сказал, что не верит в заинтересованность РФ проверять на прочность статью о коллективной обороне договора Североатлантического альянса путем нападения на страны блока, — сказано в статье.
Озвучивание таких идей стало настоящей трагедией для сторонников военной эскалации, так как подрывает их ключевые антироссийские тезисы, отметил автор материала.
— Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует предоставить Киеву свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы еще до начала конфликта, — высказывания Стубба являются худшей катастрофой из возможных, — говорится в публикации.
В статье также указывается, что фигура финского лидера может быть особо актуальна из-за начавшихся изменений в конфликте на Украине.
8 июня кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что результаты встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции выглядят нелепо.