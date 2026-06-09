Хабаровчанин помогает незрячим зрителям «увидеть» спектакль

Вернувшись в Хабаровск, он не ждал, что его навыки окажутся востребованы так быстро. Но уже после получения диплома с ним связался Хабаровский музыкальный театр. Директор Константин Зайнуллин, которого Владимир до сих пор вспоминает с благодарностью, был заинтересован в том, чтобы у них появились показы с тифлокомментированием. «Это человек, который действительно хотел, чтобы такие спектакли проводились», — говорит он. Первый опыт прошёл успешно, и вскоре Владимира взяли на полставки в театр. Началась совсем другая работа.