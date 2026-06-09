Минпросвещения формирует единые подходы к оснащению детсадов оборудованием

Для обеспечения качества и безопасности утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Он предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и воспитания, создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируется проведение мониторинга обеспеченности образовательных организаций материалами и оборудованием для их последующего дооснащения.