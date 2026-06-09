Минпросвещения формирует единые подходы к оснащению детсадов оборудованием

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в год дошкольного образования реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах, включая внедрение единых требований к оснащению средствами обучения и воспитания, а также играми и игрушками. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«В Год дошкольного образования Министерство просвещения Российской Федерации реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах. Эта работа направлена на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства и внедрение единых требований к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками», — говорится в сообщении.
Для обеспечения качества и безопасности утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Он предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и воспитания, создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируется проведение мониторинга обеспеченности образовательных организаций материалами и оборудованием для их последующего дооснащения.
Реализуемые меры позволят одновременно обратить внимание на российскую индустрию детских товаров (в том числе на игры и игрушки) и обеспечить образовательные организации качественным оборудованием, соответствующим современным требованиям системы образования.