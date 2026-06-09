Социальные работники Хабаровского края отметили профессиональный праздник

В краевом правительстве подчеркнули, что социальная служба остаётся одной из самых чувствительных сфер: именно сюда люди обращаются, когда самостоятельно справиться уже трудно. От качества этой работы зависит не только помощь конкретному человеку, но и общее ощущение защищённости в обществе.