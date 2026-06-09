Социальные работники Хабаровского края отметили профессиональный праздник

В Хабаровске отметили День социального работника. Торжественное собрание прошло в краевой филармонии и собрало около 500 человек — сотрудников социальных учреждений, руководителей отрасли и ветеранов службы, сообщае пресс-служба минсоцзащиты региона.
Лучшим работникам вручили почётные грамоты, благодарности и отраслевые награды. Отдельных специалистов отметили званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Хабаровского края».
Министр социальной защиты края Александр Дорофеев поблагодарил соцработников за ежедневную помощь людям, которым особенно нужна поддержка. Речь идёт о ветеранах, пожилых жителях, людях с инвалидностью, детях-сиротах и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Вы даёте опору тем, кто в ней особенно нуждается. Ваш труд бесценен», — сказал Александр Дорофеев.
После собрания в Доме официальных приёмов правительства края прошёл приём для лучших представителей отрасли. Там также вручили награды Минтруда России, губернатора Хабаровского края и региональные почётные звания.
В краевом правительстве подчеркнули, что социальная служба остаётся одной из самых чувствительных сфер: именно сюда люди обращаются, когда самостоятельно справиться уже трудно. От качества этой работы зависит не только помощь конкретному человеку, но и общее ощущение защищённости в обществе.
Сегодня в системе социальной защиты Хабаровского края работают около 7 тысяч человек. В регионе действует 56 многопрофильных учреждений, которые каждый день помогают тем, кто нуждается в заботе, сопровождении и поддержке.