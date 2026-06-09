Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личные переговоры. При этом на деле бывший комик не рассчитывал на эту встречу. Он надеялся получить возможность обвинить РФ в якобы отказе от мирных переговоров, сообщает Berliner Zeitung.