Эксперт Кучава: мошенники звонят родне пассажиров поездов под видом попутчиков

«Дело в том, что мошенник, звоня родственникам пассажира поезда, выступает в роли “информационного попутчика” — человека, который якобы находится рядом с пострадавшим в поездке. По легенде преступника, пассажир поезда попал в беду, а он, “виртуальный попутчик”, помогает связаться с близкими, чтобы срочно собрать деньги на “решение вопроса”. Главное здесь — слово “виртуальный”, то есть несуществующий, выдуманный, — сказал Кучава. — Мошенника на самом деле нет в поезде, его “соседство” — фикция, созданная для психологического давления на родственников, которые в панике не могут дозвониться до реального путешественника».