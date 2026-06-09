Эксперт Кучава: мошенники звонят родне пассажиров поездов под видом попутчиков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мошенники звонят родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда, а для решения проблемы нужны денежные средства. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«Дело в том, что мошенник, звоня родственникам пассажира поезда, выступает в роли “информационного попутчика” — человека, который якобы находится рядом с пострадавшим в поездке. По легенде преступника, пассажир поезда попал в беду, а он, “виртуальный попутчик”, помогает связаться с близкими, чтобы срочно собрать деньги на “решение вопроса”. Главное здесь — слово “виртуальный”, то есть несуществующий, выдуманный, — сказал Кучава. — Мошенника на самом деле нет в поезде, его “соседство” — фикция, созданная для психологического давления на родственников, которые в панике не могут дозвониться до реального путешественника».
Эксперт отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. «Во-первых, это массовые утечки данных из баз операторов связи, интернет-магазинов. Во-вторых, информация о родственных связях, месте работы, учебы и даже о планируемых поездках часто выкладывается в открытом доступе в социальных сетях. Мошенники используют специальные программы, которые собирают эти данные автоматически. В-третьих, есть старый, но действенный метод “слепого перебора”: когда аферисты, зная примерный круг общения человека, просто начинают перебирать номера по алгоритму, часто используя фальшивый полицейский номер для убедительности», — пояснил он.
Кучава подчеркнул, что злоумышленники заранее звонят жертве, чтобы уточнить детали предстоящей поездки и узнать ее местоположение. «Если телефон жертвы недоступен, что легко определяется по отключенному телефону, они тут же начинают массированный обзвон ее родственников. При этом широко используется технология подмены номера: на экране телефона родственника высвечивается именно тот номер, который он ждет от близкого человека, что практически полностью исключает первое подозрение», — добавил эксперт.