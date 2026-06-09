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Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов

Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов играми и игрушками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минпросвещения России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Год дошкольного образования Минпросвещения реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах.

«Эта работа направлена на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства и внедрение единых требований к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения качества и безопасности утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года.

«Планом до 2030 года предусматривается разработка порядка экспертизы средств обучения и воспитания, создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья», — следует из сообщения.

Кроме того, планируется проведение мониторинга обеспеченности образовательных организаций материалами и оборудованием для их последующего дооснащения.

В ведомстве пояснили, что реализуемые меры позволят обратить внимание на российскую индустрию детских товаров и обеспечить образовательные организации качественным оборудованием.

«С 2025 года в рамках нацпроекта “Семья” мы проводим капитальный ремонт и оснащение детских садов. Уже обновлены 268 зданий. Оснащение проходит с учетом Перечня средств обучения и воспитания для дошкольных образовательных организаций», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе.

Министр отметил, что главная задача сегодня — сформировать единое образовательное пространство страны не только в части единого содержания образования, но и единых условий реализации образовательных программ.