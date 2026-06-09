Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов

«С 2025 года в рамках нацпроекта “Семья” мы проводим капитальный ремонт и оснащение детских садов. Уже обновлены 268 зданий. Оснащение проходит с учетом Перечня средств обучения и воспитания для дошкольных образовательных организаций», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе.