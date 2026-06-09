Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минпросвещения России не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что одиннадцатилетнее образование — это оптимальный вариант, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин.
«У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», — сказал Желонкин.
Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет.