Сычев назвал «Авангард» своим противоречием

«Зачем выбирать, когда можно наслаждаться? Это мы также говорим, как вот, значит, спрашивают: “За кого ты болеешь в футболе?” А когда ты ни за кого не болеешь, ты смотришь (взять пример последний) и за красотой “Баварии”, и за красотой ПСЖ.