Сычев назвал «Авангард» своим противоречием

В разговоре на канале Small talk (с англ. «короткий разговор». — Прим. ред.) речь зашла о выборе той или иной стороны в мире музыки или спорта. Известный футболист Дмитрий Сычев признался, что придерживается нейтралитета. Для него главное — красота игры. Однако омский «Авангард» он назвал противоречием в своих убеждениях.
«Зачем выбирать, когда можно наслаждаться? Это мы также говорим, как вот, значит, спрашивают: “За кого ты болеешь в футболе?” А когда ты ни за кого не болеешь, ты смотришь (взять пример последний) и за красотой “Баварии”, и за красотой ПСЖ.
А если ты болеешь за одну из команд, то ты не видишь прелести другой. Ну, опять же, когда касается, например, моего «Авангарда», да, омского, ну, естественно, тут только вот такие противоречия. Я болею за одну команду в хоккее", — поделился Сычев.
Напомним, уроженец Омска Дмитрий Сычев занимал пост президента футбольного клуба «Иртыш» с января 2024 года. Под его началом омская команда вошла в группу «золото» дивизиона «А» Второй лиги.
В декабре 2025 года клуб официально объявил об уходе Дмитрия с поста президента. Сам Сычев поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал команде удачи.