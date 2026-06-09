Онищенко: в РФ заболеваемость гемофильной инфекцией выросла из-за цикличности

«Я думаю, что это связано со статистикой, потому что налаживается диагностика. Гемофильная инфекция имеет очень разнообразную картину, и она могла просто подходить к другим диагнозам. Это первое. Второе. Как и всякая другая инфекция, она имеет свою цикличность. Тем более, это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И приходит период, когда она начинает возрастать», — сказал Онищенко.