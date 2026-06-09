Полина Диброва заявила, что не может выйти замуж за Товстика из-за его экс-жены

Также она рассказала об условиях, на которых договорилась с бывшим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, относительно детей и финансов. Официального заявления об алиментах блогер подавать не стала: стороны сами определили сумму, которая покрывает образование, кружки и секции, а дополнительные расходы Диброва взяла на себя. Старший сын бывших супругов остался с отцом, двое младших живут с матерью.