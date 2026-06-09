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Полина Диброва заявила, что не может выйти замуж за Товстика из-за его экс-жены

Блогер Полина Диброва объяснила, почему не выходит замуж за бизнесмена Романа Товстика. Главным препятствием она назвала незавершенные судебные разбирательства между возлюбленным и его экс-супругой Еленой.

Блогер Полина Диброва объяснила, почему не выходит замуж за бизнесмена Романа Товстика. Главным препятствием она назвала незавершенные судебные разбирательства между возлюбленным и его экс-супругой Еленой.

— Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии, жили, как и мои дети. Как только все завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни, — заявила модель на программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Также она рассказала об условиях, на которых договорилась с бывшим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, относительно детей и финансов. Официального заявления об алиментах блогер подавать не стала: стороны сами определили сумму, которая покрывает образование, кружки и секции, а дополнительные расходы Диброва взяла на себя. Старший сын бывших супругов остался с отцом, двое младших живут с матерью.

Рассказывая о совместном быте с Товстиком, она заявила, что детей они не разграничивают.

— Если дети отправляются куда-то на прогулки, то я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, то Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий, — отметила Диброва.

В конце мая Елена Товстик заявила, что скандальный развод пошел ей на пользу. Также она отметила, что каждому, кто пытается опорочить ее имя в этой ситуации, вернутся его слова.