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+26: Хабаровский край вошел в топ-3 регионов по росту зарплат в марте

В среднем по стране зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Сильнее всего зарплаты в России в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, выяснило РИА Новости (18+) по данным статистики.

«Самый быстрый рост был в Калужской области — на 31% в годовом выражении. Также значительный прирост показали Хабаровский край, где жители стали получать на 26% больше, и Магаданская область с ростом на 23%», — сообщает издание.

Кроме того, в пятерку вошли Республика Алтай, где средние зарплаты в годовом выражении выросли на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области — на 20%.

При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве — 246 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский край стал лидером по росту зарплат специалистов по кондиционерам. На фоне раннего потепления и роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. Специалистам по обслуживанию кондиционеров работодатели предлагают в среднем 171 429 ₽/мес (+47% год к году) — это самый высокий рост по стране в данной категории.