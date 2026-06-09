+26: Хабаровский край вошел в топ-3 регионов по росту зарплат в марте

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский край стал лидером по росту зарплат специалистов по кондиционерам. На фоне раннего потепления и роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. Специалистам по обслуживанию кондиционеров работодатели предлагают в среднем 171 429 ₽/мес (+47% год к году) — это самый высокий рост по стране в данной категории.