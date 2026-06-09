Попова назвала вирус, обладающий самым высоким пандемическим потенциалом

В Роспотребнадзоре назвали вирус, который имеет наиболее высокий пандемический потенциал. По словам главы ведомства Анны Поповой, это вирус гриппа.
«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — цитирует Попову РИА Новости.
При этом в России по итогам 2025 года зафиксировали видимый рост количества случаев заражения некоторыми инфекциями. Особые опасения вызывает заболеваемость гемофильной инфекцией. Она выросла в 19,3 раза.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих кризисов.
Тем временем глава ВОЗ сравнил ситуацию с хантавирусом с пандемией Covid-19 в поисках сходства. Что он выяснил, читайте здесь на KP.RU.