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В РФ хотят ввести в автошколах обязательный экзамен по первой помощи при ДТП

Правительство: в автошколах нужно ввести экзамен по первой помощи при ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В российских автошколах могут ввести новый обязательный экзамен. Речь идёт о проверке навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сказано в соответствующем документе правительства РФ, пишет ТАСС.

Сообщается, что совет министров поставил задачу перед Минпросвещения, МВД и властями российских регионов задачу разработать комплекс мер по повышению качества подготовки водителей. В том числе речь идёт о введении «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии».

Этот экзамен предполагается проводить при условии обязательной видеорегистрации, сказано в документе.

Напомним, в 2026 году в силу вступили новые правила обучения в автошколах. В частности, с марта россияне могут пройти теоретический курс онлайн.

Тем временем стало известно, что автошколам в России будут присваивать рейтинг: как будет действовать система оценки учебных заведений для водителей и когда опубликуют первые списки, читайте здесь на KP.RU.