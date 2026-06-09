Безвиз с Китаем перекроил туристические планы хабаровчан

Для кого-то пора отпуск уже началась, другие — еще грезят долгожданным отдыхом, смотрят билеты и предложения, куда отправиться на сей раз. Казалось бы вариантов много, но одно направление в 2026 году окажется наиболее актуальным для жителей региона. ИА «Хабаровский край сегодня» обсудило с представителем Российского союза туриндустрии, как хабаровчане планируют отдохнуть этим летом.
Главный маршрут сезона.
Не новыми, но, пожалуй, самыми популярными в 2026 году станут рейсы в Китай. Обусловлено это в первую очередь введением безвизового режима между Россией и КНР в сентябре прошлого года. Безусловно за столь короткий «пробный» период упрощенный туристический режим перешел из статуса привилегии в статус базовой потребности. Не удивительно, что его решили продлить до конца 2027 года.
Как только безвиз вступил в силу, отметила представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева в разговоре с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня», продажа билетов на рейсы в Поднебесную увеличилась в разы и почти моментально. Данная мера пошла на пользу не только туристам, но и предпринимателям: теперь не надо формировать группу из пяти человек, достаточно лишь членов одной семьи — мамы, папы и ребенка, например. Все это привело к резкому увеличению турпотока.
Из других плюсов, появились и новые направления: с декабря 2025 года самолеты начали выполнять рейсы в Шанхай — удобный хаб для транзита в третьи страны: Японию, Таиланд, Малайзию, Корею и другие.
Но есть один нюанс: чем выше спрос, тем дороже билеты.
— Жители Хабаровского края в этом отпускном сезоне с большой долей вероятности предпочтут отдохнуть в Китае: доступные цены, отменены визы, упрощены формальности. За счет большого количества предложений большой поток поедет именно в Поднебесную, — подчеркнула Валентина Асеева.
На сегодняшний день из Хабаровска можно отправиться в ключевые города Китая: из краевой столицы в Яньтай самолеты вылетают один раз в неделю, а с 24 июня — начнут совершать полеты дважды в неделю, с 4 июля рейсы Хабаровск — Бэйхай предложили совершать раз в неделю, а не раз в две недели как было раньше. Количество перелетов увеличится и по маршруту Хабаровск — Санья: было два рейса в неделю, теперь — три. Отдельного внимания также заслуживают направления Хабаровск — Харбин и Хабаровск — Пекин.
— Я думаю, что в этом году количество выезжающих туристов будет значительно больше, чем в 2025-м, именно за счет китайского направления. Надо отдать должное китайским перевозчикам и туроператорам, которые рискуют, приобретают чартеры, продают турпакеты и открывают новые направления. С середины июля первая китайская компания зайдет на рынок перевозок Хабаровского края, что несомненно скажется положительно на конкуренции и цене билетов, — объяснила представитель Российского союза туриндустрии.
Что касается западных направлений, то тут спрос будет заметно уступать поездкам в страны Юго-Восточной Азии. Даже внутренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды окажутся менее востребованными из-за стоимости билетов и сложностей в логистике. В итоге, хабаровчане этим летом выберут либо близлежащие города, либо Китай.
Кому положены льготы?
Другим камнем преткновения для дальневосточников этим летом станут субсидированные билеты. Напомним: «Аэрофлот» сообщил, что льготы для местных жителей закончились, а деньги заморожены. Преждевременно расстраиваться не стоит: дешевые билеты останутся доступны для некоторых категорий граждан.
Так, льгота для пенсионеров продолжает действовать, воспользоваться ей могу мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Субсидии предусмотрены и для молодежи до 23 лет, а также инвалидов первой группы, детей с инвалидностью и их сопровождающего.
Важная ремарка: часть вышеперечисленных льгот действует до конца ноября 2026 года. «Росавиация» пока не дала конкретного ответа о продлении меры поддержки. Существует вероятность, что их могут и вовсе отменить. Добавим, что и на летний период билеты по льготному тарифу есть не на все даты.
Внутренний туризм: цены, спрос, сравнение.
Раз уж затронули внутренний туризм, обсудим и популярность индустрии путешествий по Дальнему Востоку. Популярные в прошлом десятилетии поездки в Приморье отходят на второй план: большинство курортов работают только летом, зачастую все заранее забронировано, а цены, мягко говоря, кусаются.
— Люди предпочитают ехать через Уссурийск в Китай: кто-то на машине добирается до приморского города, а после покупает поездку в Поднебесную. Приведем конкретные цифры. Например, три дня и две ночи в Хуньчуне обойдутся в 15−16 тысяч рублей, не считая расходов на транспорт. За эту же стоимость человек приобретет две ночи в пригородной гостинице. Тем не менее, Приморье уступает КНР в плане вариативности мест для посещения: в том же Хуньчуне можно отправиться и на стеклянный мост, и в океанариум, и на термальные источники. Выбор больше, а питание выгоднее, — отметила эксперт.
Однако если душа просит отправиться именно в Приморье, то покупать билеты стоит заранее и самостоятельно, а не через фирмы. Таким образом стоимость гостиницы и перелета будет в разы дешевле.
Хабаровский край — туристический хаб Дальнего Востока.
Отметим, что турпоток увеличился не только из Хабаровского края в Китай, но и в обратном направлении. Весомую роль в повышении привлекательности региона для иностранных туристов сыграл как обоюдный безвизовый въезд, так и запуск нового международного терминала аэропорта в краевой столице. Напомним, что старт его работе дал президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ-2025.
— Новый терминал — большой плюс в качестве обслуживания пассажиров. Старое здание было маленьким, зал ожидания ночью не работал — это огромный минус. Более того, если раньше здесь могли обслужить один борт, то сейчас — три-четыре одновременно. До этого зимой пассажиры выходили из старого терминала в одежде на улицу, автобусом к трапу, с вещами и детьми. Теперь они идут по комфортному рукаву сразу на борт: не надо выходить на улицу, прямо из терминала попадаешь в самолет, — подчеркнула Валентина Асеева.
Для пассажиров, особенно пожилых или с детьми, важна каждая мелочь. В новом терминале все вопросы решаются на месте: доплатить или переложить вещи. Даже такие нюансы влияют на настроение во время всей поездки, ведь каждый человек переживает и волнуется перед полетом.
Соответственно увеличилось и количество рейсов: уже к осени прошлого года эксперты зафиксировали ощутимый рост пассажиропотока.
Так что этим летом хабаровчанам есть из чего выбирать — хоть за границу, хоть по России или родному краю. Главное, чтобы отдых приносил радость, а транспортная доступность и новые удобные терминалы станут приятным дополнением к хорошему отпуску.