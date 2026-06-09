Безвиз с Китаем перекроил туристические планы хабаровчан

— Люди предпочитают ехать через Уссурийск в Китай: кто-то на машине добирается до приморского города, а после покупает поездку в Поднебесную. Приведем конкретные цифры. Например, три дня и две ночи в Хуньчуне обойдутся в 15−16 тысяч рублей, не считая расходов на транспорт. За эту же стоимость человек приобретет две ночи в пригородной гостинице. Тем не менее, Приморье уступает КНР в плане вариативности мест для посещения: в том же Хуньчуне можно отправиться и на стеклянный мост, и в океанариум, и на термальные источники. Выбор больше, а питание выгоднее, — отметила эксперт.