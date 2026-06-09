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Вблизи Тополево замечен медведь — животное изъято

Изъята взрослая особь бурого медведя, угрожавшая населению.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в ЕДДС поступил сигнал о появлении медведя вблизи села Тополево. В результате совместных действий управления охотничьего хозяйства, КГБУ «Служба по охране животного мира» и УМВД России по Хабаровскому краю изъята взрослая особь бурого медведя, угрожавшая населению, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Первоначально животное зафиксировали в окрестностях села Тополево, затем оно переместилось в направлении Хабаровска. Местонахождение определили в ходе оперативных мероприятий, изъятие осуществили в 04:55. В регионе населённые пункты граничат с лесами, поэтому вероятность появления диких животных высока. При обнаружении таких случаев следует незамедлительно сообщать по номеру 112.

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