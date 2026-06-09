Вблизи Тополево замечен медведь — животное изъято

Накануне в ЕДДС поступил сигнал о появлении медведя вблизи села Тополево. В результате совместных действий управления охотничьего хозяйства, КГБУ «Служба по охране животного мира» и УМВД России по Хабаровскому краю изъята взрослая особь бурого медведя, угрожавшая населению, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Первоначально животное зафиксировали в окрестностях села Тополево, затем оно переместилось в направлении Хабаровска. Местонахождение определили в ходе оперативных мероприятий, изъятие осуществили в 04:55. В регионе населённые пункты граничат с лесами, поэтому вероятность появления диких животных высока. При обнаружении таких случаев следует незамедлительно сообщать по номеру 112.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru