Вблизи Тополево замечен медведь — животное изъято

Первоначально животное зафиксировали в окрестностях села Тополево, затем оно переместилось в направлении Хабаровска. Местонахождение определили в ходе оперативных мероприятий, изъятие осуществили в 04:55. В регионе населённые пункты граничат с лесами, поэтому вероятность появления диких животных высока. При обнаружении таких случаев следует незамедлительно сообщать по номеру 112.