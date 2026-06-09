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Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС Хана отстранили от должности

Бюро Ассамблеи стран-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило прокурора Карима Хана от должности до окончательного решения по дисциплинарному производству в связи с обвинениями в его адрес о сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление размещено на сайте суда.

Бюро Ассамблеи стран-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило прокурора Карима Хана от должности до окончательного решения по дисциплинарному производству в связи с обвинениями в его адрес о сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление размещено на сайте суда.

Решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Производство передали на рассмотрение Ассамблеи государств-участников. Также решено «в кратчайшие сроки» созвать специальную сессию для рассмотрения этого вопроса. Подчеркивается, что отстранение Хана не является итоговым решением.

Уточняется, что решение об отстранении прокурора принято из-за отчета о расследовании, которое провело Управление по внутреннему надзору ООН, имеющихся доказательствах, а также из-за рекомендаций судебных экспертов.

В декабре 2025 года прокурора Карима Хана заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения в России. Уточняется, что также различные сроки получили еще восемь представителей МУС.

В феврале 2025 года появилась информация о том, что Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, одобренные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Причиной ограничений в отношении Хана в рамках мер против трибунала по военным преступлениям стали «расследования в отношении американских граждан или их союзников».

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