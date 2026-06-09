Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС Хана отстранили от должности

В феврале 2025 года появилась информация о том, что Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, одобренные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Причиной ограничений в отношении Хана в рамках мер против трибунала по военным преступлениям стали «расследования в отношении американских граждан или их союзников».