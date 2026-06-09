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В Братске ушла из жизни директор школы № 1 Татьяна Масловская

Она посвятила профессии учителя всю жизнь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 70-м году жизни не стало Татьяны Масловской, директора школы № 1 города Братска. Она посвятила профессии учителя всю жизнь, прошла путь от педагога до мудрого и справедливого руководителя. Ее педагогический стаж составил 43 года.

Татьяна Викторовна преподавала биологию и географию, руководила школой и оставалась для учеников и коллег примером преданности своему делу. Мэр Братска Александр Дубровин выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Татьяну Викторовну. Для педагогического сообщества, учеников и родителей это невосполнимая утрата.