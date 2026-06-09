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МУС отстранил от должности прокурора Хана после обвинений в домогательствах

Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, в организации решили отстранить от должности.

Источник: Аргументы и факты

Бюро Ассамблеи стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности прокурора Карима Хана, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе инстанции.

«На заседании 8 июня 2026 года Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда квалифицированным большинством голосов приняло решение отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что решение об отстранении от должности не является окончательным вердиктом. В ближайшее время Ассамблея проведёт специальное заседание по делу прокурора.

Напомним, в ноябре 2024 года агентство Reuters проинформировало, что в МУС решили начать внешнее расследование против Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. При этом прокурор отказывался покинуть пост на время разбирательств.

В мае 2025 года стало известно, что Карима Хана отправили в административный отпуск до окончания расследования против него. Вести процесс поручили Управлению служб внутреннего надзора ООН.

В конце августа 2025 года газета The Guardian написала, что вторая по счёту женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Она утверждала, что инциденты произошли в 2009 году, когда ей было 20 лет.

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