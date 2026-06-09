В Хабаровском крае сняли режим ЧС в лесах регионального значения

По данным на утро 9 июня в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного лесного пожара. В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на землях лесного фонда комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности края принято решение о снятии на территории региона режима ЧС в лесах регионального характера. Одновременно с этим министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Несмотря на отсутствие возгораний на территории всего региона открыт пожароопасный сезон и продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора», — напомнил и.о. начальника отдела охраны лесов Минлеса края Максим Зеленов.
Все лесопожарные службы не прекращают контролировать обстановку в лесах. Ежедневно 37 групп, в том числе межведомственных, патрулируют места отдыха людей для предотвращения пожаров, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Отметим, за прошедшую неделю огнеборцы потушили 9 очагов возгорания. Они действовали на территориях Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Хабаровского районов и Солнечного округа. Для их тушения было привлечено 358 специалистов и 14 единиц техники. Ущерба населенным пунктам и объектам экономики пожары не причинили.
Напомним, за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщайте по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный).