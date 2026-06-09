В Хабаровском крае сняли режим ЧС в лесах регионального значения

По данным на утро 9 июня в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного лесного пожара. В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на землях лесного фонда комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности края принято решение о снятии на территории региона режима ЧС в лесах регионального характера. Одновременно с этим министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.