В Совфеде предложили существенно увеличить МРОТ: Артамонов указал на повышение стоимости жизни

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть более 27 тысяч рублей. Сенатор Анатолий Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 000 рублей. Он объяснил инициативу повышением стоимости жизни. Об этом глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порассуждал в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ.
Сенатор уточнил, что поднимать МРОТ необходимо «исходя из возможностей» бюджета. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 40 тысяч рублей — оптимальное значение с учетом потребностей граждан.
«Рыночные цены растут, людям надо как-то жить. Я иногда хожу с супругой в магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше», — подытожил Анатолий Артамонов.
Как сообщил премьер России Михаил Мишустин, экономика страны с 2027 года должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Он отметил, что для перехода к таким темпам необходимо запустить новый инвестиционный цикл.