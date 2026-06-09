В Совфеде предложили существенно увеличить МРОТ: Артамонов указал на повышение стоимости жизни

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть более 27 тысяч рублей. Сенатор Анатолий Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 000 рублей. Он объяснил инициативу повышением стоимости жизни. Об этом глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порассуждал в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ.