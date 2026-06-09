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Ридли Скотт снимет экранизацию «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в роли антагониста

Американский режиссер Ридли Скотт снимет новую экранизацию «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Роль главного антагониста — пирата Джона Сильвера — исполнит Хью Джекман. Об этом первым сообщил Deadline со ссылкой на источники.

Американский режиссер Ридли Скотт снимет новую экранизацию «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Роль главного антагониста — пирата Джона Сильвера — исполнит Хью Джекман. Об этом первым сообщил Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, за сценарий интерпретации романа отвечает лауреат премии «Эмми» Джек Торн, работавший над мини-сериалом «Переходный возраст». Господин Торн также выступит исполнительным продюсером нового фильма. Дата выхода картины и другие подробности пока неизвестны.

Роман «Остров сокровищ» экранизировали более 25 раз. Одни из самых известных картин — американский черно-белый фильм 1934 года от студии Metro-Goldwyn-Mayer с актером Уоллесом Бири в роли Джона Сильвера, адаптация 1950 года от Disney, которая стала первым полностью игровым фильмом студии, а также анимационный двухсерийный советский сериал 1988 года от Давида Черкасского.