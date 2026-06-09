Эксперты предложили маркировать контент, созданный без ИИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Необходимо маркировать не контент, созданный искусственным интеллектом, а, наоборот, — материалы, созданные людьми, считает заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.
«Сейчас много предложений о маркировке контента, созданного ИИ-агентами, понятно почему, но мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью “ручная работа”, это отмечено», — сказала Аблец в интервью РИА Новости.
Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» отметила, что к продуктам питания, одежде, другим вещам ручной работы у всех сразу складывается определенное особенное отношение.
«Также важно видеть контент, написанный человеком. Это по-человечески, я за то, чтобы выделять как особо ценное и важное то, что создано человеком», — добавила она.