Эксперты предложили маркировать контент, созданный без ИИ

«Сейчас много предложений о маркировке контента, созданного ИИ-агентами, понятно почему, но мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью “ручная работа”, это отмечено», — сказала Аблец в интервью РИА Новости.