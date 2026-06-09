Ветераны СВО находят работу на ярмарках вакансий в Хабаровском крае

Служба занятости населения Хабаровского края при поддержке краевого фонда «Защитники Отечества» помогает трудоустроиться участникам СВО и членам их семей. Каждый месяц проводятся ярмарки вакансий, на которых ветераны СВО могут найти работу по своим навыкам и опыту. В комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края отмечают, что с начала 2026 года 35 ветеранов СВО и 10 членов их семей нашли работу, в том числе на ярмарках вакансий. Участник СВО Андрей Щербина входит в их число. «После службы возник вопрос о дальнейшей работе. На ярмарке вакансий на площадке фонда “Защитники Отечества” встретил представителей “Оборонэнерго”. Мне предложили работу водителя. Сейчас я тружусь в этой организации и управляю спецтехникой», — отмечает Андрей. Также на ярмарках кадровые консультанты центра «Работа России» помогают составить резюме и подбирают программы повышения квалификации или переобучения для повышения шанса на трудоустройство. Проведение подобных мероприятий — важный шаг к социальной адаптации ветеранов СВО и их возвращению в мирную жизнь. Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону горячей линии кадрового центра «Работа России» Хабаровского края: 8 (800) 511−70−18.