Воспитанник хоккея Тольятти Павел Зубов возглавил «Ладу»

Зубов выступал в составе «Лады» с 1992 по 1996 год с перерывом на игру в «ЦСК ВВС» из Самары в сезоне 1994/95. В Тольятти Зубов дважды стал чемпионом России. Карьеру главного тренера он начал в 2013 году. В прошлом сезоне Зубов возглавлял «Рязань-ВДВ» и дошёл до четвертьфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).