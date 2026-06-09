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Воспитанник хоккея Тольятти Павел Зубов возглавил «Ладу»

Воспитанник тольяттинского хоккея Павел Зубов стал главным тренером местной «Лады». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.

Источник: Life.ru

Сроки контракта с 53-летним специалистом не указываются. Вместе с ним был представлен обновлённый тренерский штаб.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги командой руководил Павел Десятком. Под его руководством клуб занял последнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

Зубов выступал в составе «Лады» с 1992 по 1996 год с перерывом на игру в «ЦСК ВВС» из Самары в сезоне 1994/95. В Тольятти Зубов дважды стал чемпионом России. Карьеру главного тренера он начал в 2013 году. В прошлом сезоне Зубов возглавлял «Рязань-ВДВ» и дошёл до четвертьфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Сергей Широков объявил о завершении карьеры в 40 лет. С 2024 года хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь».

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