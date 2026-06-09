Поймать рыбу и сварить уху позвали жителей Хабаровского края на «РыбаФест»

Традиционный фестиваль «РыбаФест» пройдет в Бикинском округе 13 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие уже стало определенным туристическим брендом округа, потому как посещают его не только местные жители, но также и гости из других районов Хабаровского края, из соседнего Приморского края, а также туристы из Китая.