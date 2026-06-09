Поймать рыбу и сварить уху позвали жителей Хабаровского края на «РыбаФест»

Традиционный фестиваль «РыбаФест» пройдет в Бикинском округе 13 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие уже стало определенным туристическим брендом округа, потому как посещают его не только местные жители, но также и гости из других районов Хабаровского края, из соседнего Приморского края, а также туристы из Китая.
Так, например, в прошлом году фестиваль собрал около двух тысяч человек. Открывали «РыбаФест» любители рыбной ловли, а продолжили праздник 13 команд, которые соревновались в кулинарном конкурсе, в том числе тематическим блюдом угощали присутствующих конкурсанты из Жаохэ.
Пройдут главные состязания и в этом году. Поучаствовать в «Рыбалке» приглашают всех желающих, независимо от пола и места проживания. Главное, рыбаки-любители должны быть старше 18 лет, детей к конкурсу допускают в присутствии взрослых.
На конкурс «Уха» заявиться могут семейные команды или трудовые коллективы, а также другие объединения. Помимо этого, в программе «РыбаФеста» концерт, игры для детей, мастер-классы, дегустация ухи, ярмарка.
— Фестиваль демонстрирует богатство наших водных ресурсов и традиции рыболовства. Поддерживает развитие внутреннего туризма и привлекает новых гостей в округ. А главное — объединяет жителей, дает возможность показать свои умения в кулинарии и поделиться опытом. Создает атмосферу праздника и гордости за наш край, — отметила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.
Пройдет мероприятие на базе отдыха «Зеркальная» 13 июня в 12 часов. Уточнить информацию можно по телефону 8 (4215) 52−17‑61.