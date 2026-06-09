В Хабаровском крае 19 дорожных объектов обновят по нацпроекту

В преддверии летних каникул в Хабаровском крае ускорены темпы работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основной приоритет — безопасность юных пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Сейчас активные работы ведутся на 19 объектах по всему Хабаровскому краю. Речь идёт о региональных трассах и искусственных сооружениях, которые приведут в порядок в 2026 году.
Согласно планам, на дорогах появится более 3,4 тыс. элементов безопасности: дорожных знаков, столбиков, автобусных остановок. Кроме того, рабочие нанесут 31 тыс. кв. м новой разметки и установят свыше 700 пог. м перильных ограждений. Эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения в преддверии сезона летних каникул.
Мероприятия реализуются в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ. Контроль за ходом работ осуществляют профильные ведомства региона.
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