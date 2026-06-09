Сумму кредита по «Дальневосточной ипотеке» могут увеличить к сентябрю

«Мы будем работать вместе с Минфином, рассчитывая выйти на решение об изменении критериев размера кредита к Восточному экономическому форуму. Хотя бы для крупных квартир площадью больше 60 квадратных метров. Очевидно, что потолок в 9 миллионов рублей уже не отражает реальности рынка… Мы считаем, что настал момент увеличить до 12 миллионов рублей для квартиры площадью 60. У нас аргументы есть, уверен, что Минфин их услышит», — сказал Чекунков в интервью «РИА Новости» (18+).