Сумму кредита по «Дальневосточной ипотеке» могут увеличить к сентябрю

Решение об увеличении максимальной суммы кредита по «Дальневосточной ипотеке» с 9 млн руб. до 12 млн руб. могут принять к Восточному экономическому форуму (16+), который пройдет в начале сентября. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Мы будем работать вместе с Минфином, рассчитывая выйти на решение об изменении критериев размера кредита к Восточному экономическому форуму. Хотя бы для крупных квартир площадью больше 60 квадратных метров. Очевидно, что потолок в 9 миллионов рублей уже не отражает реальности рынка… Мы считаем, что настал момент увеличить до 12 миллионов рублей для квартиры площадью 60. У нас аргументы есть, уверен, что Минфин их услышит», — сказал Чекунков в интервью «РИА Новости» (18+).
Максимальная сумма кредита по «Дальневосточной ипотеке»:
6 млн руб., если площадь квартиры на вторичном рынке больше 60 кв. м; 9 млн руб., если площадь квартиры в строящемся доме свыше 64 кв. м.
По его словам, порог в 9 млн руб. уже не отражает реальности рынка. В Минвостокразвития полагают, что максимальный размер кредита на покупку квартиры площадью 60 кв. м нужно увеличить до 12 млн руб. Чекунков также выразил уверенность в том, что Минфин услышит аргументы в пользу такой корректировки.
Восточный экономический форум в этом году пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дальневосточной ипотекой смогут воспользоваться больше людей. Правительство расширило перечень категорий людей, которые вправе приобрести жилье по льготным ставкам. Сотрудники домов престарелых, отделений соцзащиты, а также защитники России от вооруженного вторжения и провокаций на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат доступ к льготной дальневосточной ипотеке.