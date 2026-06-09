Как правило двух пицц поможет превратить бесполезный созвон в рабочий инструмент

«Если сотрудников, которых необходимо проинформировать, значительно больше, лучше разделить коммуникацию на два этапа. Сначала провести обсуждение с ключевыми специалистами, которые принимают решения и отвечают за результат, а затем организовать для остальных короткую встречу в формате вебинара или направить им запись и основные выводы», — пояснил собеседник Life.ru.