Юрист Черемных: супруги могут получать часть цены предметов из игр при разводе

Юрист отметила, что в таких спорах бывает сложно определить, какие именно персонажи, скины и предметы находились на аккаунте к моменту развода. Трудности возникают при сборе доказательств и определении стоимости виртуальных активов, но в судебной практике встречались случаи, когда при разделе имущества учитывалась стоимость виртуальных активов и одному из супругов присуждалась компенсация в размере половины их стоимости.