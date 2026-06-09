Юрист Черемных: супруги могут получать часть цены предметов из игр при разводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Суд может учесть стоимость персонажей, обликов (скинов) и других виртуальных активов в игровом аккаунте при разделе имущества супругов и назначить одному из них денежную компенсацию. Такая возможность существует, если аккаунт формировался за счет общих средств, сообщила ТАСС юрист Ольга Черемных.
«Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счет общих средств», — рассказала она.
Юрист отметила, что в таких спорах бывает сложно определить, какие именно персонажи, скины и предметы находились на аккаунте к моменту развода. Трудности возникают при сборе доказательств и определении стоимости виртуальных активов, но в судебной практике встречались случаи, когда при разделе имущества учитывалась стоимость виртуальных активов и одному из супругов присуждалась компенсация в размере половины их стоимости.
В части видеоигр используется дополнительный платный контент: персонажи, предметы и другие виртуальные активы, которые пользователи приобретают за реальные деньги. Часть таких предметов может перепродаваться на внутриигровых и сторонних рынках, где стоимость формируется под влиянием спроса и предложения. По данным аналитических платформ, общий объем рынка игровых предметов видеоигры Counter-Strike 2 оценивается примерно в $7,3 млрд. Экономика игровых рынков является динамичной и зависит от обновлений, особенностей игры и интереса пользователей.