Эксперт объяснила, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок

Особенно тяжело тем, у кого чувствительное пищеварение. Бактериям нужно несколько недель, чтобы адаптироваться. Поэтому на овощи и зелень лучше налегать постепенно, а не объедаться в первый же день. Иначе вместо витаминов получите проблемы с животом.