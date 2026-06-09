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Новосибирцам назвали безопасную для здоровья суточную норму черешни

При обострении гастрита или панкреатита черешню лучше полностью исключить.

Источник: Freepik

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT назвала безопасную норму черешни — 300−400 г в день для здорового человека при отсутствии заболеваний ЖКТ и диабета.

Превышение порции создаёт серьёзную нагрузку на поджелудочную железу и печень. При диабете или инсулинорезистентности разрешено не более 150 г и только после еды, причём специалист советует предпочесть клубнику из-за её более низкого гликемического индекса.

Обе ягоды обладают лёгким слабительным действием, а переедание грозит вздутием, брожением и диареей. При обострении гастрита или панкреатита черешню лучше полностью исключить.