Сканы игроков Pokemon Go послужили для навигации военных дронов

NL Times указывает, что база содержит около 30 миллиардов сканов, собранных пользователями. Эти данные перешли в собственность Niantic Spatial и легли в основу трёхмерной модели для навигации. В конце 2025 года Niantic Spatial и американская фирма Vantor объявили о партнёрстве — Vantor собирается внедрять модель в дроны и «других военных роботов».