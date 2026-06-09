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Режим ЧС сняли в лесах Хабаровского края

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на землях лесного фонда профильная комиссия приняла решение снять режим ЧС в лесах регионального значения. Кроме того, министерство лесного хозяйства края отменило запрет на пребывание в лесах на территории региона. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать. Запрещены разведение костров, использование открытого огня, сжигание травы и мусора. За нарушение.

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на землях лесного фонда профильная комиссия приняла решение снять режим ЧС в лесах регионального значения. Кроме того, министерство лесного хозяйства края отменило запрет на пребывание в лесах на территории региона. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать. Запрещены разведение костров, использование открытого огня, сжигание травы и мусора. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При уничтожении лесных насаждений — уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.