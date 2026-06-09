Один из лучших защитников КХЛ перешел в хабаровский «Амур»

Двухлетний контракт с «тиграми» подписал 33-летний защитник Алексей Василевский. Алексей — воспитанник уфимского хоккея. В КХЛ игрок провел 14 сезонов и 702 матча, набрав в них 163 (59+104) очка. За всю карьеру в КХЛ он играл всего в двух клубах — екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве», а теперь в этот список добавится и хабаровский «Амур». В прошлом сезоне, выступая в родной для него Уфе, Алексей Василевский сыграл 60 матчей, набрал в них 9 (2+7) очков и показатель полезности «+2». Новичок «Амура» занял первое место среди всех игроков уфимского клуба по количеству заблокированных бросков (177, 4 место в КХЛ). Причем по этому показателю он был лучшим в «Салавате Юлаеве» все последние три года. Добавим, что многие эксперты называют Алексея Василевского одним из лучших защитников оборонительного плана во всей КХЛ.