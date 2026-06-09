Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в необычных для себя условиях

Как пишет sportarena.kz, эти соревнования пройдут с 22 по 28 июня.
Изначально Рыбакина не была заявлена на этот турнир, но смогла напрямую войти в основную сетку благодаря снятию американки Хейли Баптист.
Представительница США пропустит «пятисотник» из-за серьезной травмы колена, полученной во втором круге «Ролан Гаррос».
Поскольку американка входила в топ-30, освободившееся место позволило казахстанской теннисистке заявиться без использования специального приглашения (wild card). Турнир в Бад-Хомбурге станет для Елены третьим травяным стартом при подготовке к «Уимблдону».