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Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в необычных для себя условиях

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина официально подтвердила участие в травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, эти соревнования пройдут с 22 по 28 июня.

Изначально Рыбакина не была заявлена на этот турнир, но смогла напрямую войти в основную сетку благодаря снятию американки Хейли Баптист.

Представительница США пропустит «пятисотник» из-за серьезной травмы колена, полученной во втором круге «Ролан Гаррос».

Поскольку американка входила в топ-30, освободившееся место позволило казахстанской теннисистке заявиться без использования специального приглашения (wild card). Турнир в Бад-Хомбурге станет для Елены третьим травяным стартом при подготовке к «Уимблдону».

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