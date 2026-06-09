Психотерапевт назвала причины прокрастинации

«Самые частые корни прокрастинации — это, конечно, перфекционизм. Вот он для нас задирает настолько сильную планку, конечно, что мы сами от этого страдаем, потому что это позиция такая, что да, я лучше сделаю сам, другие сделают плохо, или я в любом случае добьюсь и покажу, и я сделаю это идеально», — объяснила Круглова.