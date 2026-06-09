Омская область потеряла больше 26 тысяч жителей за три года

Население Омской области за 2023−2025 годы сократилось на 26 258 человек. Такие данные приводятся в докладе регионального Роспотребнадзора.
По информации ведомства, меньше жителей стало как в городах, так и в сельской местности. В городских населённых пунктах численность населения снизилась на 12 550 человек, в сельских — на 13 708 человек.
На сокращение численности населения обычно влияют два основных фактора: миграция и естественная убыль. При этом данные о количестве умерших за 2024 год в докладе указаны как сведения для служебного пользования и не подлежат публикации.
Из открытых данных следует, что в 2023 году естественная убыль населения в Омской области составила 4,1 человека на 1000 жителей.
На 1 января 2025 года в регионе проживали 1 805 806 человек. Из них 1 336 612 человек — в городах, ещё 469 194 — в сельской местности.