В ГД призвали с детства обучать школьников работе с ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Детей необходимо с раннего возраста обучать работе с искусственным интеллектом (ИИ), а также развивать у них навыки критического мышления. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия»).
По ее словам, искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни детей, поэтому важно не ограничивать его использование, а учить правильно с ним взаимодействовать.
«Я была инициатором того, чтобы в школах искусственный интеллект преподавали. Нам нужно сразу давать навык детям по грамотному использованию искусственного интеллекта», — сказала Ким.
Она отметила, что дети проводят значительную часть времени в цифровой среде, этот процесс уже невозможно остановить, поэтому задача взрослых — сформировать у них цифровую грамотность и критическое мышление. «Контент, который создается с помощью искусственного интеллекта, сегодня неотличим от того, который создает человек. И детям в первую очередь нужно понимать качественно, чем отличается бездушная, шаблонная картинка от настоящей», — добавила депутат.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.