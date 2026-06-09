В ГД призвали с детства обучать школьников работе с ИИ

Она отметила, что дети проводят значительную часть времени в цифровой среде, этот процесс уже невозможно остановить, поэтому задача взрослых — сформировать у них цифровую грамотность и критическое мышление. «Контент, который создается с помощью искусственного интеллекта, сегодня неотличим от того, который создает человек. И детям в первую очередь нужно понимать качественно, чем отличается бездушная, шаблонная картинка от настоящей», — добавила депутат.