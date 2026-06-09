В Красноярске открыли проезд к Норильской после реконструкции (видео)

В красноярском микрорайоне Западный открыли движение по реконструированному проезду, который соединяет улицы Гросовцев и Норильскую. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Напомним, работы выполняет застройщик за собственный счет в рамках соглашения с администрацией города. В прошлом году компания ООО СЗ «Система» обустроила 350 метров ливневки и тротуар, уложила первый слой асфальтового покрытия. А в этом году — финишный.
«Сейчас застройщик завершает реконструкцию проезда к Норильской, благоустраивает аллею вдоль улицы и скейт-парк», — рассказали в мэрии.
Кроме этого, компания должна передать городу квартиры, в микрорайоне уже завершается строительство трех домов.
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