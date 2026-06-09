В Красноярске открыли проезд к Норильской после реконструкции (видео)

Напомним, работы выполняет застройщик за собственный счет в рамках соглашения с администрацией города. В прошлом году компания ООО СЗ «Система» обустроила 350 метров ливневки и тротуар, уложила первый слой асфальтового покрытия. А в этом году — финишный.