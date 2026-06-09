В Хабаровске нашли 168 проблемных участков теплосетей

По итогам испытаний в Хабаровске уже выявили 168 участков теплосетей, которые нуждаются в восстановлении. Часть работ уже идёт. Параллельно специалисты возвращают нормальную циркуляцию горячей воды в домах, где после испытаний она ещё не восстановлена полностью.