В Хабаровске нашли 168 проблемных участков теплосетей

В Хабаровске коммунальные службы готовят тепловые сети к новому отопительному сезону. Сейчас в краевой столицы проходят гидравлические испытания трубопроводов, сообщили в мэрии города.
Во время таких проверок трубы испытывают повышенным давлением, что помогает заранее найти слабые места, где зимой могли бы возникнуть порывы, утечки и перебои с теплом. Летний период используют для ремонта, чтобы к холодам система подошла без аварийных сюрпризов.
По итогам испытаний в Хабаровске уже выявили 168 участков теплосетей, которые нуждаются в восстановлении. Часть работ уже идёт. Параллельно специалисты возвращают нормальную циркуляцию горячей воды в домах, где после испытаний она ещё не восстановлена полностью.
Один из таких случаев — дом на улице Гамарника, 6А. После испытаний, которые проходили с 18 по 22 мая, там обнаружили повреждение трубы: вместо горячей воды у жильцов шла тёплая. На сегодняшний день проблема уже устранена.
«Наша главная задача — обеспечить хабаровчан надёжным теплоснабжением в холодное время года», — отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.
Кроме точечных ремонтов после испытаний, в городе продолжается капитальное обновление теплосетей на крупных участках. Работы ведутся на улицах Суворова, Краснореченской и Пионерской.