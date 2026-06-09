Остановка у станции МЦК «Балтийская» появится на маршрутах № 457 и 621 с 13 июня

«С 13 июня для районных маршрутов № 457 и 621 добавляется новая остановка у МЦК “Балтийская”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что она будет расположена около торгового центра «Метрополис».
На маршрутах № 457 и 621 с 13 июня появится остановка около станции МЦК «Балтийская», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 13 июня для районных маршрутов № 457 и 621 добавляется новая остановка у МЦК “Балтийская”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что она будет расположена около торгового центра «Метрополис».