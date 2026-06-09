Комсомольчане за неделю отдали мошенникам 12,5 млн рублей

12 жителей Комсомольска-на-Амуре пострадали от действий мошенников. Четверо горожан попались на лжеинвестициях — они и их родственники перевели аферистам более 10,4 млн рублей. Ещё одна женщина лишилась 900 тысяч, поверив в «быстрый заработок». Остальные потеряли суммы от 76 до 600 тысяч рублей на схемах с «безопасными счетами», кредитами и поддельными объявлениями. Двум пенсионеркам (70 и 65 лет) удалось сохранить 4,1 млн рублей — они распознали обман и просто прекратили разговор. Полиция напоминает: не сообщайте коды из СМС, не переводите деньги незнакомцам, при подозрении звоните 102.