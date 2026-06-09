Информацию о поисках пропавшей семьи Усольцевых ограничил красноярский СК

Новый масштабный этап поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых продолжается уже шестые сутки. Но Следственный комитет существенно ограничивает доступ к информации о ходе операции.
Так, на Кутурчинское Белогорье, где задействовано около 80 специалистов (спасателей, следователей, полицейских и волонтеров) не пускают ни посторонних добровольцев, ни журналистов.
По словам представителей СК, это связано с необходимостью предотвратить травмы среди неподготовленных людей, как случалось ранее, и избежать «паломничества» к месту поисков.
Теперь информацию представляют очень дозировано, СК опубликовано только два видеоролика. Отсутствие ежедневных отчетов от спасателей и комментариев от волонтеров также усиливает информационную закрытость.
Напомним, ранее сообщалось, что поиски планируют завершить 9 июня. Однако их срок может быть продлен, впрочем, точные даты пока не называются. Это порождает предположения о возможной отработке криминальной версии. Меж тем СК по-прежнему настаивает на версии несчастного случая.
Напомним, семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их дочь Арина — исчезла 28 сентября 2025 года. Предполагается, что они отправились на прогулку по туристическому маршруту на Кутурчинском Белогорье.
Тревогу забили лишь 1 октября, когда Усольцевы не вернулись. Большие поисковые операции, начавшиеся 1 октября, были приостановлены 12 октября из-за снегопада на Кутурчине. Несмотря на это, до апреля группы спасателей, следователей и полицейских продолжали работать на месте.
В апреле к ним присоединились волонтеры. Но осмотр местности с помощью дронов показал, что из-за снега активные поиски пока невозможны.
В последние дни в крае установилась жара, из-за которой рост травы в тайге только ускоряется. Поэтому эксперты считают, что время для поисков семьи Усольцевых стремительно истекает.