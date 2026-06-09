Информацию о поисках пропавшей семьи Усольцевых ограничил красноярский СК

Напомним, ранее сообщалось, что поиски планируют завершить 9 июня. Однако их срок может быть продлен, впрочем, точные даты пока не называются. Это порождает предположения о возможной отработке криминальной версии. Меж тем СК по-прежнему настаивает на версии несчастного случая.