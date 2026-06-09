О новом образе площади Маркса после и строительстве «Туриста» рассказал мэр Новосибирска Кудрявцев

«Турист» стал уже пятым коммерческим долгостроем, введённым в эксплуатацию в этом году. С начала 2026 года в Новосибирске завершили заброшку 2007 года на Горском жилмассиве, апартаменты на Кошурникова, 22/5, подземный паркинг на Ватутина, который строили почти 20 лет, и здание проектно-конструкторского бюро на Кошурникова, 51/1. Как отметил Максим Кудрявцев в своих соцсетях, это результат последовательной работы города по сопровождению таких объектов. А ввод гостиничного комплекса не только обновляет облик площади Маркса, но и создаёт новые возможности для развития левобережья.