В России снизилась заболеваемость по 13 болезням

По сведениям ведомства, по сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013−2019 годы и за 2022−2024 годы, наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза, лептоспирозу — в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадке — в два раза.