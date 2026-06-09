В России снизилась заболеваемость по 13 болезням

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Значительное снижение заболеваемости в РФ, согласно данным 2025 года, отмечается по 13 болезням различной природы, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По сведениям ведомства, по сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013−2019 годы и за 2022−2024 годы, наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза, лептоспирозу — в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадке — в два раза.
По информации Роспотребнадзора, в 2025 году произошло также снижение заболеваемости коклюшем: зарегистрировано 7 288 случаев, показатель составил 4,99 на 100 тысяч населения, что в 4,5 раз ниже уровня заболеваемости 2024 года.
Исходя из данных ведомства, в последние годы наблюдается снижение регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции: в 2025 году показатель заболеваемости снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и на 40% по сравнению со среднемноголетним уровнем.
Кроме того, значительно снизилось число случаев различных лихорадок — в 1,5 раза, в том числе заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой сократилась в два раза, распространенность острых кишечных инфекций, вызванных бактериями иерсиниями энтероколитика, — в 2,4 раза, зафиксировано снижение и среди впервые выявленных активных форм туберкулеза — в 1,9 раза, подчеркнул Роспотребнадзор.