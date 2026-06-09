Нутрициолог назвала самые вредные для здоровья продукты

По словам эксперта, опасность этих продуктов связана с тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности. Именно их избыток в рационе чаще всего способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также отрицательно влияет на состояние кожи, предупредила Ровенская.