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Нутрициолог назвала самые вредные для здоровья продукты

Врач Ровенская назвала газировку, алкоголь и фастфуд самыми вредными продуктами.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сладкие газированные напитки, ультрапереработанные снеки и фастфуд могут быть вредны для организма при их регулярном употреблении, рассказала РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.

«Если говорить о неблагоприятных для здоровья продуктах, то в первую очередь я бы выделила сладкие газированные напитки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, при их регулярном употреблении, конечно», — отметила Ровенская.

По словам эксперта, опасность этих продуктов связана с тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности. Именно их избыток в рационе чаще всего способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также отрицательно влияет на состояние кожи, предупредила Ровенская.