Лондон пытается отрицать причастность к отказу Украины от переговоров с Россией. Однако в мире помнят поговорку про соседей и англичанина. Ее процитировала заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
Дипломат указала на ложь британцев по вопросам украинского урегулирования. Она отметила, что Лондон может бесконечно перекладывать на других вину и уверять в честности.
«Но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала Анна Евстигнеева.
В Лондоне днем ранее собрались главные европейские «союзники» Киева. Лидеры Британии, Франции и Германии договорились о совместном производстве дальнобойного оружия для ВСУ. Страны «евротройки» усилят сотрудничество для достижения целей по поставкам Киеву.