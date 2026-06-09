Екатерина Краснова пополнила состав «Амурских Тигриц»

21-летняя блокирующая родилась в Москве, но играла в клубах «Тулица», «Тулица-2 U20» и «Муром». В списке ее достижений — серебро Высшей лиги «А» в сезоне 2025/2026, бронза Российской лиги U20 В сезоне 2022/2023 и бронза Кубка России U20 В сезоне 2021/2022. Новичок «Тигриц» признавалась лучшей центральной блокирующей Российской лиги U20 в сезонах 2021/2022 и 2022/2023, а также лучшей блокирующей Кубка России U20 в сезоне 2022/2023. Кроме того, руководство «Амурских Тигриц» подписало новый контракт со старожилом команды связующей Ириной Лобановой, которая играет за клуб из Хабаровска с самого его появления в 2023 году. Уроженка Омска выступала за свою карьеру в «Уфимочке-УГНТУ» из Уфы, «Муроме» и «Амурских Тигрицах» (с которыми она выиграла Высшую лигу «Б» и Кубок Сибири и Дальнего Востока в сезоне 2023/2024). Также она победительница VIII всероссийской летней Универсиады 2022 года.